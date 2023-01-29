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12:31, 29 января 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск 24-летнего блогера Андрея Сидоропуло

МВД объявило в розыск блогера и разработчика курса по арбитражу трафика Андрея Сидоропуло

Фото: Shutterstock

МВД объявило в розыск блогера Андрея Сидоропуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Мужчину 1998 года рождения разыскивают по статье УК РФ, однако подробности не разглашаются.

Отмечается, что Андрей Сидоропуло называет себя специалистом по арбитражу трафика. Он создал по этой теме курсы и продавал их подписчикам. Стоимость такого обучения была от 55 до 400 тысяч рублей. Те, кто купил курсы, в какой-то момент поняли, что вся информация продукта была взята из интернета. Тогда обманутые граждане хотели вернуть потраченные деньги, но команда Сидоропуло исчезла.

В феврале 2022 года в интернете появилось видео, где блогер Михаил Литвин взрывает чужой автомобиль BMW M5 стоимостью десять миллионов рублей. В ролике молодой человек облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу, после чего автомобиль взорвался. Видео посмотрели более пяти миллионов раз. Предположительно, транспортное средство принадлежало Сидоропуло.

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Екатерина Власова
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