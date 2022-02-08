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Известного блогера предупредили об уголовной ответственности за взрыв автомобиля

Юрист Тропин заявил, что блогер Литвин может получить до пяти лет тюрьмы за взрыв авто
Михаил Литвин

Михаил Литвин. Кадр: ЛИТВИН / YouTube

Известный блогер Михаил Литвин рискует получить до пяти лет тюрьмы за взрыв автомобиля своего знакомого для YouTube-канала. Об уголовной ответственности, которая может грозить блогеру, уничтожившему чужое имущество, предупредил адвокат альянса TOPgroup Лев Тропин в комментарии News.ru.

Юрист рассказал, что действия Литвина могут быть квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Как уточнил Тропин, по этой статье блогеру может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

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По словам адвоката, действия Литвина являются «преступлением публичного характера», то есть не требуют обращения в правоохранительные органы собственника уничтоженного имущества.

«При этом действия известного блогера Михаила Литвина должны стать предметом пристального внимания и органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в силу того, что оборот взрывчатых веществ и устройств, а также их несанкционированное применение и использование является уголовно-наказуемым деянием», — добавил Тропин.

Видео, на котором Литвин взрывает чужой автомобиль BMW M5 стоимостью десять миллионов рублей, появилось на его YouTube-канале в минувшее воскресенье, 6 февраля. В ролике молодой человек облил машину бензином, а затем выпустил в нее из лука горящую стрелу, после чего автомобиль взорвался. Видео посмотрели более пяти миллионов раз.

Евгения Наумова
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