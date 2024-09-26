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01:49, 26 сентября 2024Мир

Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы

Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы после визита на завод в США
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы США. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом бизнесмен прокомментировал посещение украинским лидером оружейного завода в Пенсильвании. «По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» — задался вопросом Маск.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организации поездки Зеленского в Пенсильванию. Джонсон счел это вмешательством в выборы на стороне кандидата-демократа Камалы Харрис.

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      Марина Совина
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