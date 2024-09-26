Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы после визита на завод в США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы США. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом бизнесмен прокомментировал посещение украинским лидером оружейного завода в Пенсильвании. «По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» — задался вопросом Маск.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организации поездки Зеленского в Пенсильванию. Джонсон счел это вмешательством в выборы на стороне кандидата-демократа Камалы Харрис.