Mia Boyka заплатила сестре 150 тысяч рублей за похудение

Певица Mia Boyka заплатила сестре 150 тысяч рублей за то, что она похудела

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) заплатила своей сестре Лизе 150 тысяч рублей за то, что она похудела. Об этом сама артистка рассказала в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

По словам Бойко, они с сестрой договорились в рамках «постановочного спора», что Лиза похудеет, а за это артистка даст ей 100 тысяч рублей. Тогда пользователи захейтили певицу за буллинг собственной сестры. В итоге сумма вознаграждения составила 150 тысяч.

«Честно говоря, я не верила, что у тебя получится, но прошло время, и все заметили, как ты изменилась. Больше, пожалуйста, не худей, ты отлично выглядишь», — заявила Mia.

Ранее сообщалось, что певица высмеяла девочку со сцены прямо во время концерта.