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20:14, 26 сентября 2024Культура

Mia Boyka заплатила сестре 150 тысяч рублей за похудение

Певица Mia Boyka заплатила сестре 150 тысяч рублей за то, что она похудела

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) заплатила своей сестре Лизе 150 тысяч рублей за то, что она похудела. Об этом сама артистка рассказала в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

По словам Бойко, они с сестрой договорились в рамках «постановочного спора», что Лиза похудеет, а за это артистка даст ей 100 тысяч рублей. Тогда пользователи захейтили певицу за буллинг собственной сестры. В итоге сумма вознаграждения составила 150 тысяч.

«Честно говоря, я не верила, что у тебя получится, но прошло время, и все заметили, как ты изменилась. Больше, пожалуйста, не худей, ты отлично выглядишь», — заявила Mia.

Ранее сообщалось, что певица высмеяла девочку со сцены прямо во время концерта.

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      Андрей Шеньшаков
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