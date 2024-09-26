Минфин раскрыл будущие расходы на льготную ипотеку

Минфин выделит более 1 трлн рублей на льготную ипотеку в 2024-2026 годах

Минфин рассчитывает потратить на льготную ипотеку более триллиона рублей в 2024-2026 годах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты по льготной ипотеке.

В целом на субсидирование программы за 2021-2026 года должно уйти более 1,6 триллиона рублей из бюджета. В период с 2021-го по 2023-й на льготную ипотеку направили 568 миллиардов рублей из бюджета. Отмечается, что на ежегодно на финансирование таких программ в среднем выделялось почти в два раза больше средств, чем было запланировано изначально. Так, в 2021 году превышение расходов составило 42,6 процента, в 2022-м — 117,8 процента, а в 2023-м — 47,4 процента.

Эксперты рынка недвижимости ожидают, что в ближайшие годы доля выдачи льготной ипотеки составил более 50 процентов от общего объем выдач кредитов на жилье. По их мнению, госпрограммы будут привлекать заемщиков, пока разница между льготными и рыночными ставками не снизится на 8-10 п.п..

Ранее россиянам посоветовали не ждать резкого удешевления недвижимости из-за падения спроса на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке. Эксперты прогнозируют, что вместо падения цен произойдет их стабилизация.