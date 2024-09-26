Минобороны показало кадры прямого попадания «Ланцета» по украинской БМП под Курском

Минобороны России опубликовало видео удара «Ланцентом» по БМП ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео с прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» по боевой машине пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно, как российский снаряд на большой скорости приближается к расположившей у лесополосы БМП-2, после чего происходит взрыв установленного на ней боекомплекта, и боевая машина загорается.

Как рассказали в ведомстве, украинскую технику выявили разведчики группировки войск «Север». В результате удар «Ланцетом» уничтожил БМП, констатировали в Минобороны.

Ранее появилось видео удара российских военнослужащих по автомобилю с бойцами ВСУ из гранатомета. На кадрах видно стоящую недалеко от полыхающего частного дома машину с опознавательными знаками в виде белых треугольников. Спустя несколько секунд записи происходят два взрыва.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 26 сентября, Киев потерял на курском направлении более 17 400 военнослужащих.

