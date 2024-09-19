Минобороны России показало кадры удара из гранатомета по машине с бойцами ВСУ под Курском

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения автомобиля ВСУ под Курском

Военнослужащие российской группировки войск «Север» выявили в ходе разведки, а затем уничтожили автомобиль с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Видео удара опубликовало Минобороны Российской Федерации в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно стоящий недалеко от полыхающего частного дома автомобиль с опознавательными знаками в виде белых треугольников. Сначала происходит один взрыв, после которого машина загорается, затем — второй.

«В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль противника был уничтожен», — констатировали в оборонном ведомстве. Выжили ли находившиеся внутри военные ВСУ, не уточняется.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52М «Аллигатор», который нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Как заявили в ведомстве, военные успешно поразили цели авиационными ракетами.

В начале августа Украина вторглась в Курскую область. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 19 сентября, Киев потерял на курском направлении более 14 950 военнослужащих