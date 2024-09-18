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17:20, 18 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

Минобороны РФ показало видео атаки вертолета Ка-52М на военных ВСУ под Курском

Вертолеты Ка-52М «Аллигатор» нанесли удар по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео боевой работы одного из экипажей предоставило «Ленте.ру» Минобороны России.

На кадрах видно, как вертолет в воздухе открывает огонь авиационными ракетами по целям, местоположение которых предоставила разведка. «После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки», — рассказали в оборонном ведомстве.

Согласно докладу авианаводчика, все намеченные цели были успешно уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в сети появились кадры с боем российских морпехов за село Борки в Курской области. На снятых с беспилотника кадрах видно, как оказавшиеся на открытой местности бойцы ВСУ пытаются отползти в укрытие, однако рядом с ними взрывается снаряд.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 18 сентября, Киев потерял на курском направлении 14,6 тысячи военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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