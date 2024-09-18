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11:43, 18 сентября 2024Россия

Бой российских морпехов с ВСУ за село в Курской области сняли на видео

Военкор Коц опубликовал видео боя с ВСУ за село Борки в Курской области

Бой российских морпехов с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за село Борки в Курской области сняли на видео. Кадры с дрона опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

На выложенных кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позицию на перекрестке и пытаются отползти с открытой местности в укрытие, однако рядом с лежащими украинскими военными взрывается выпущенный морпехами снаряд. Также на видео попал момент удара по укрывшимся на обочине военным.

Минобороны России сообщило о контроле над селом Борки в Суджанском районе 16 сентября. Тогда же подразделения группы «Север» освободили деревню Успеновка Кореневского района.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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