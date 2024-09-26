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15:22, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

На популярного российского блогера написали заявление в полицию за угрозу изнасилования

Baza: на блогера Субо написали заявление за угрозу изнасилования и расправы

Кадр: @subo_m

На популярного российского блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, написали заявление в полицию за угрозу изнасилования и расправы. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, 23 сентября у блогера произошел конфликт с автомобилистом на дороге в районе проспекта Мира в Москве. По предварительной информации, Мамедов на машине марки Lamborghini выезжал со второстепенной дороги и чуть не врезался в легковой автомобиль, ехавший по главной дороге.

Затем, по данным заявителя, Субо начал сигналить и моргать фарами и в процессе движения перестроился перед машиной своего оппонента и стал специально оттормаживать, чтобы тот врезался в него. После этого водители машин поравнялись и начали общаться. Блогер заявил водителю, что он изнасилует его и убьет. После этой угрозы пострадавший вызвал сотрудников правоохранительных органов и написал заявление на Мамедова.

Ранее Мамедов рассказал об успешной борьбе с раком. Блогер отметил, что перенес две тяжелые операции, благодаря которым ему удалось побороть заболевание.

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      Олег Давыдов
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