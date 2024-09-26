На спорных территориях Китая впервые появились силы японского флота

Yomiuri: японский эсминец впервые прошел Тайваньский пролив для сигнала Китаю

Эсминец японских cил самообороны Sazanami впервые провел патрулирование в Тайваньском проливе, эти меры призваны послать Китаю сигнал о неприемлемости попыток ограничения судоходства в акватории и нарушения японского воздушного пространства. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Японии сообщает газета Yomiuri.

В то же время через Тайваньский пролив также прошли военные корабли Австралии и Новой Зеландии, которые позднее примут участие в совместных учениях с японскими моряками в Южно-Китайском море.

Ранее стало известно, что китайский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Японии во время встречи главы МИД КНР Ван И и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Помимо этого, Китай также нарушил воздушное пространство Японии в ходе запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с макетом боевой части в открытые воды Тихого океана. В Минобороны Китая подчеркнули, что запуск ракеты соответствует международному праву и не направлен против какой-либо страны.