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15:38, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли потерю Угледара

Соучредитель проекта Deep State: Украина вскоре потеряет Угледар
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Потеря Украиной Угледара — вопрос нескольких дней или недель. Об этом заявил соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула, передает «Страна.ua».

По его словам, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше могли удерживать город, нужно «срезать клешни» на флангах, но ресурсов для этого нет. При этом украинским военным поступают приказы идти в контрнаступление. Микула назвал высокой угрозу окружения ВСУ в Угледаре и допустил, что командование не даст своевременного сигнала к отступлению.

«Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает», — сказал аналитик.

Ранее в России заявили об отступлении ВСУ на окраину Угледара. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что треть города уже находится под контролем российских военных.

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      Илья Таксюр
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