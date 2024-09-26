Шмыгаль: в каждой области Украины должен быть военный лицей

На Украине будут создаваться военные лицеи, минимум по одному в каждой области. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он заявил, что власти инициировали создание военного лицея в Николаевской области. По его словам, государство стремиться основать разветвленную сеть таких лицеев. Например, Минобороны поручили рассмотреть возможность создания учебного заведения на базе Гороховского филиала Надбугского профессионального аграрного лицея.

Премьер также добавил, что в регионе для работы такого заведения есть кадры и запрос со стороны молодых людей и девушек на качественное патриотическое образование. Поэтому государство будет работать в этом направлении.

Ранее стало известно о военной подготовке украинских школьников по стандартам НАТО. По словам представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова, это служит доказательствами подготовки Украины к активным боевым действиями и агрессии против России.