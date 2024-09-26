На Украине заявили о подготовке экстрадиции депутата-защитника УПЦ

Офис генпрокурора Украины заявил о подготовке экстрадиции депутата Дмитрука

Украина ведет подготовку экстрадиции защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука. Об этом заявил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило о подготовке документов совместно с международными партнерами по экстрадиции Дмитрука на территорию Украины. Депутат подозревается в якобы нападении группой лиц на правоохранителя и военного, а также попытке похищения огнестрельного оружия.

«В настоящее время местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения», — подчеркнули в офисе генпрокурора.

Ранее Дмитрук прокомментировал задержание в Великобритании и заявил, что оно носит политический характер. Он сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны.