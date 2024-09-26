Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке экстрадиции депутата-защитника УПЦ

Офис генпрокурора Украины заявил о подготовке экстрадиции депутата Дмитрука

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина ведет подготовку экстрадиции защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука. Об этом заявил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило о подготовке документов совместно с международными партнерами по экстрадиции Дмитрука на территорию Украины. Депутат подозревается в якобы нападении группой лиц на правоохранителя и военного, а также попытке похищения огнестрельного оружия.

«В настоящее время местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения», — подчеркнули в офисе генпрокурора.

Ранее Дмитрук прокомментировал задержание в Великобритании и заявил, что оно носит политический характер. Он сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Россиянам раскрыли продукт для борьбы с метеоризмом

      На Украине рассказали об увеличении дальнобойности российских КАБов

      В США оценили «летающий РПГ-26»

      Россиянка расправилась с упрекавшем ее за маленький заработок мужем

      На Украине заявили о подготовке экстрадиции депутата-защитника УПЦ

      Звезда «Триггера» вышел в свет в новом имидже

      НАТО предостерегла от спешки в размещении сил на границе с Россией

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше