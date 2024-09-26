Названы условия снятия ограничений на вывоз бензина из России

Новак: экспорт бензина разрешат в случае избытка топлива на внутреннем рынке

Экспорт бензина из России разрешат в случае избытка топлива на внутреннем рынке. Такие условия снятия ограничений на вывоз назвал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) представитель властей заявил, что рынок нефтепродуктов в стране стабилен. Потребители полностью обеспечены необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Однако говорить о возможности возобновления поставок за рубеж пока рано.

«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт. Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — пояснил он.

На неделе с 16 по 22 сентября стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту. За три дня сорт Аи-92 отыграл более половины падения прошлой недели. С 58 682 рубля за тонну в понедельник Аи-92 подорожал до 61 064 рублей. Аи-95 вырос в цене с 66 579 рублей за тонну до 68 602 рубля. При этом неделей ранее стоимость топлива резко снижалась, позволив ему отойти от локальных и исторических максимумов.

В течение последних недель автозаправки в России теряют деньги на продаже бензина АИ-95. Убытки достигли 1,57 рубля за литр. Годом ранее на пике убытки достигали трех рублей. Кроме того, с помощью продаж бензина АИ-92 и дизельного топлива заправки остаются в плюсе — 3,79 и 5,59 рубля за литр соответственно. По словам экспертов, нефтяникам нужны средства для компенсации роста издержек из-за вынужденных ремонтов НПЗ, поэтому цены будут оставаться высокими. Выйти из этой ситуации можно только после снятия санкций на поставку оборудования.