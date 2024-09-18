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15:16, 18 сентября 2024Экономика

Биржевые цены на бензин вернулись к росту

Цены на топливо на СПбМТСБ после недельного падения перешли к резкому росту

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

С начала недели стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту. В том числе за три дня сорт Аи-92 отыграл более половины падения прошлой недели, свидетельствуют данные площадки.

С 58 682 рубля за тонну в понедельник Аи-92 подорожал до 61 064 рублей. Аи-95 вырос в цене с 66 579 рублей за тонну до 68 602 рубля. При этом неделей ранее стоимость топлива резко снижалась, позволив ему отойти от локальных и исторических максимумов.

Ранее Reuters сообщил, что источники в отрасли сомневаются в завершении планового ремонта российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в сентябре. Об этом свидетельствует среди прочего увеличение планов по экспорту из портов Балтийского моря до конца сентября.

Оценить текущий объем нефтепереработки в России невозможно, потому что официальная статистика от Росстата закрыта для предотвращения возможного ажиотажа. Однако Минэнерго утверждало, что осенью нефтяники компенсируют нарушение обязательств по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ через сокращение добычи, а значит, рост экспорта может свидетельствовать о проблемах на НПЗ.

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      Платон Щукин
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