В сокращении Россией экспорта нефти усомнились

Reuters: Россия может увеличить экспорт нефти в октябре из-за проблем на НПЗ

Россия может не сократить, а, напротив, увеличить экспорт нефти из западных портов в октябре в связи с тем, что ремонты на нефтеперерабатывающих заводах не завершены в срок. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет Reuters.

«Я сомневаюсь, что все ремонтные работы будут завершены в срок, а ситуация с нефтезаводами на юге России пока не ясна», — указал собеседник агентства.

До этого трейдеры ожидали, что во второй половине сентября плановые ремонтные работы на предприятиях завершатся, что позволит нарастить мощности переработки. В то же время они ссылались на сложность оценок планов российских компаний, так как предварительные планы по погрузке в портах Балтийского и Черного морей на начало октября еще неизвестны.

Однако на прошлой неделе источники указали, что план погрузки нефти из Приморска и Усть-Луги на Балтике на сентябрь пересмотрен в сторону увеличения. По оценке Reuters, в сентябре вырастет на 4,5 процента по сравнению с августом, что косвенно может свидетельствовать о наблюдающихся проблемах с переработкой.

В начале сентября вице-премьер Александр Новак утверждал, что к концу августа Россия начала исполнять свои обязательства перед участниками сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. При этом Минэнерго признавало, что с апреля по июль российские нефтяники превышали лимиты, но обещало компенсировать превышение осенью. Между тем в Международном энергетическом агентстве (МЭА) подсчитали, что в августе Россия также не уложилась в параметры сделки.

Официальная статистика по объему выпуска нефтепродуктов в России больше не публикуется. В Минэнерго указали, что данные Росстата могут привести к необоснованному давлению на рынок и возникновению ажиотажа.