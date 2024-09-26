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20:48, 26 сентября 2024Экономика

Расселение ветхого дома в российском городе растянули на 18 лет

В Оренбургской области дом, стоящий без фундамента, не расселяют 18 лет

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Аварийный дом в городе Новотроицке Оренбургской области не могут расселить уже 18 лет. Здание стоит без фундамента, а его крыша частично обрушилась, пишет «Московский комсомолец».

Пятиквартирный барак был построен больше 80 лет назад пленными немцами. С тех пор он серьезно обветшал: прогнулись потолочные балки, прохудилась кровля, разрушился фундамент, отчего дом уже стоит на земле. «Штукатурку отскребешь, там труха. Холодина стоит ужасная, потому что живем по сути в сарае. В стены гвоздь не вбить, там пустота. Дом просел так, что у межкомнатных дверей отпиливаем низ, чтобы они открывались», — сетуют жильцы.

Строение неоднократно признали аварийным. Заключение комиссии 2006 года потерялось в администрации, последующие визиты чиновников тоже ничем не завершились. В итоге расселение отложили до 2030 года, объяснив это тем, что документы были поданы лишь четыре года назад. На данный момент в бараке живут только две пенсионерки.

Во время рекордного половодья, застигшего Оренбургскую область, дом затопило на полметра. Когда для оценки последствий паводков приехала комиссия, сотрудники удивились, что в бараке продолжают жить люди. Тем не менее темпы расселения не ускорили, не попал дом и в программу пострадавших от наводнения.

Ранее в другом российском регионе, Красноярском крае, чиновница обманом селила сирот в старые бараки. Прежние благоустроенные квартиры у пострадавших отнимали «черные риелторы», а взамен их угрозами заставляли брать разваливающиеся.

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      Виктория Клабукова
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