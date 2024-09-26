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06:08, 26 сентября 2024Экономика

Один из старейших российских интернет-магазинов «Плеер.ру» прекратил работу

Shopper’s: интернет-магазин электроники «Плеер.ру» прекратил работу

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Крупный российский интернет-магазин электроники «Плеер.ру» прекратил работу. Об этом пишет портал Shopper’s.

По информации издания, контактные телефоны магазина выключены. 24 сентября двери единственной офлайн-точки компании в Москве оказались закрыты. Менеджеры рассказали одному из покупателей, что «уволились одним днем».

В Telegram-канале «Плеер.ру» появилось уведомление о том, что по техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают. Клиентам предлагается отправлять обращения на почту.

В рейтинге Data Insight за 2022 год «Плеер.ру» занял 86 место в топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов. Выручка магазина оценивалась в 4,6 миллиарда рублей.

В 2019 году «Плеер.ру» прекращал работу на 30 дней за нарушения при продажах, тогда ритейлера обвиняли в подделке чеков. Налоговые органы обнаружили, что компания систематически нарушала законодательство об обязательном использовании онлайн-касс.

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      Марина Совина
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