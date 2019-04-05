Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Крупный российский магазин электроники «Плеер.ру» прекратил работу на 30 дней за нарушения при продажах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников агентства, ритейлера обвиняют в подделке чеков. Налоговые органы обнаружили, что компания систематически нарушает законодательство об обязательном использовании онлайн-касс. Работа магазина приостановлена по решению суда.

Отмечается, что юридическое лицо «Плеер.ру» — компанию «Алеко Т» — уже привлекали к административной ответственности из-за неприменения контрольно-кассовой техники в феврале 2019 года. Сумма расчетов без использования касс с 19 марта 2018-го по 2 января 2019 года оценивается в 1,2 миллиона рублей.

«Плеер.ру» — крупный интернет-магазин техники, его выручка превышает 10 миллиардов рублей в год. В июле 2018 года в магазин приходили силовики, из-за чего его работа была приостановлена.

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