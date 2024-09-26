Одновременный полет десятков птичьих клиньев попал на видео

Жительница Якутии сняла на видео одновременный полет десятков птичьих клиньев

Жительница села Сайылык в Якутии сняла на видео одновременный полет десятков птичьих клиньев. Кадры опубликовал портал «Заря Яны».

На выложенных кадрах видны сотни птиц, которые, образовав множество разрозненных клиньев, двигаются в одном направлении — на юг, мигрируя в теплые регионы. На видео попал также одновременный крик улетающих животных.

Район, из которого летят птицы, уже покрыт снегом. При этом портал отмечает, что снег в этой части Якутии выпал даже позже, чем на остальной территории региона.

Ранее сообщалось, что в якутском поселке Чокурдах краснокнижное животное вышло перекусить к нефтебазе и попало на видео.