69-я параллель
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17:35, 26 сентября 202469-я параллель

Одновременный полет десятков птичьих клиньев попал на видео

Жительница Якутии сняла на видео одновременный полет десятков птичьих клиньев

Жительница села Сайылык в Якутии сняла на видео одновременный полет десятков птичьих клиньев. Кадры опубликовал портал «Заря Яны».

На выложенных кадрах видны сотни птиц, которые, образовав множество разрозненных клиньев, двигаются в одном направлении — на юг, мигрируя в теплые регионы. На видео попал также одновременный крик улетающих животных.

Район, из которого летят птицы, уже покрыт снегом. При этом портал отмечает, что снег в этой части Якутии выпал даже позже, чем на остальной территории региона.

Ранее сообщалось, что в якутском поселке Чокурдах краснокнижное животное вышло перекусить к нефтебазе и попало на видео.

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      Марк Леонов
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