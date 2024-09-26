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15:21, 26 сентября 2024Культура

Популярную рэпершу уличили в измене во время беременности

Рэпер Offset заявил, что Карди Би изменяла ему во время беременности

Фото: Johnny Nunez / Getty Images

Хип-хоп-исполнитель Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) обвинил свою бывшую возлюбленную, американскую рэп-исполнительницу Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) в том, что она изменила ему, будучи беременной. Об этом пишет Page Six.

«Ты занималась сексом, когда была беременна. Скажи правду!» — написал рэпер во время прямой трансляции певицы. Артистка не стала отрицать обвинений, уточняет издание, и позже опубликовала в соцсети пост со словами «и сделала». При этом Карди Би не раскрыла подробностей произошедшего.

В начале августа рэперша одновременно объявила о разводе и третьей беременности. Хип-хоп-исполнительница опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот. Певица также воспитывает дочь и сына от Offset.

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