Мужчина показал пугающее фото своего компьютера и получил совет переехать

Пользователь Reddit с ником Duck_Shover показал на портале фото своего компьютера и напугал пользователей сети. Они посоветовали парню как можно скорее переехать.

Автор прикрепил к публикации фото моноблока компьютера, по которому ползало множество небольших коричневых пауков. Парень предположил, что внутри его компьютера были паучьи яйца. Он спросил у комментаторов, что они могут ему посоветовать сделать в этой ситуации.

«Забудьте о платном интернете. Эти ребята подключат вас к всемирной паутине бесплатно», «Пробовали выключить и включить?», «Пришло время вам найти новое жилье», «Сжечь компьютер — единственный выход. Сочувствую вашей утрате», «Сообщите об этом в Microsoft», — поиронизировали они.

Комментаторы также посоветовали парню аккуратно пропылесосить компьютер и выкинуть мусорный мешок, чтобы пауки не расползлись по дому. Некоторые из них заверили его, что, если оставить все как есть, то пауки сами покинут компьютер.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как решила проверить матрас в гостинице и обнаружила неприятную картину. В комментариях рассказчице порекомендовали проверять номера перед заселением.