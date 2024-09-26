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18:41, 26 сентября 2024Экономика

Пациенты детской больницы в российском городе пожаловались на полчища тараканов

В краевой детской больнице Краснодара пациенты пожаловались на тараканов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В краевой детской клинической больнице Краснодара пациенты жалуются на полчища тараканов в отделении ревматологии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Родители пациентов рассказали, что те испытывают сильный стресс во время каждой госпитализации, потому что тараканы свободно ползают по палатам и коридорам.

При этом врачи при попытке поговорить о проблеме часто переводят ее в шутку. Так, одной из мам сказали, что тараканы — «друзья» отделения. Родители боятся писать письменные жалобы, чтобы не портить отношения с врачами.

Ранее на тараканов, которые ночью ползают по людям, пожаловались пациенты таганрогской больницы № 5. Сообщалось, что в здании больницы, построенной в 1935 году, рваный линолеум и облупленные стены. Проходя там лечение, люди жалуются на запах канализации и очереди в туалет. Местные жители потребовали у администрации провести капитальный ремонт в медучреждении.

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      Мария Черкасова
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