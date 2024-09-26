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05:40, 27 сентября 2024Мир

План Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа оценили

Дипломат Чез Фриман: план Трампа по Украине — это фантазийная внешняя политика

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

План бывшего президента Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине за одни сутки является фантазией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Это так называемая "фантазийная внешняя политика" — концепция, предложенная господином Дональдом Трампом для привлечения американских избирателей, выступающих против войны на Украине», — подчеркнул он.

Этот план, по мнению Фримана, детально не продуман и не стал официальной позицией Республиканской партии, от которой Дональд Трамп выступает кандидатом в президенты на выборах этого года. Сам конфликт на Украине должен быть закончен переговорами России и Украины, которые уже затем могут быть поддержаны США и европейскими странами, посчитал бывший дипломат.

Ранее Дональд Трамп назвал Украину страной в руинах. Он также подчеркнул, что у украинского руководства не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу.

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      Дмитрий Попов
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