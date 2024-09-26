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05:16, 26 сентября 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об активизации в ВСУ черных трансплантологов

Подпольщик Лебедев: многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Многие раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки. Об активизации в ВСУ черных трансплантологов сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки», — сказал он. По словам подпольщика, если украинского военного не удалось стабилизировать, то «погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна».

Ранее телеканал CNN сообщил, что поток раненых солдат ВСУ с фронта в Донбассе практически не прекращается. Отмечается, что в больницах большинства городов на востоке страны не хватает коек для размещения всех раненых, которых привозят с передовой. Из-за этого многих из них приходится везти через сотни километров.

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      Марина Совина
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