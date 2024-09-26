Подпольщик Лебедев: украинские националисты приезжают на ротацию в Николаев

В Николаев прибывают украинские националисты на замену мобилизованным гражданам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал о появлении в городе новых машинх для украинских войск. «Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что один из местных жителей заметил боевую бронированную машину «Козак», следовавшую в херсонском направлении. Отмечается, что бронетранспортер сопровождал Mitsubishi L200 в камуфляже.