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04:16, 26 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о прибытии в Николаев украинских националистов

Подпольщик Лебедев: украинские националисты приезжают на ротацию в Николаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Николаев прибывают украинские националисты на замену мобилизованным гражданам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал о появлении в городе новых машинх для украинских войск. «Сопротивление считает, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что один из местных жителей заметил боевую бронированную машину «Козак», следовавшую в херсонском направлении. Отмечается, что бронетранспортер сопровождал Mitsubishi L200 в камуфляже.

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      Марина Совина
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