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07:13, 26 сентября 2024Экономика

Подсчитано число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

«Зарплаты.ру»: рабочим стали чаще предлагать зарплаты от 100 тысяч рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские работодатели стали чаще предлагать рабочим и представителям массового найма заработные платы от 100 тысяч рублей и выше. Это выяснили эксперты сервиса «Зарплаты.ру». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество соответствующих вакансий выросло за год на 15 процентов. Их доля в общем количестве предложений от работодателей достигла 21 процента.

Ситуацию объясняют тем, что последние два года на российском рынке труда идет активная конкурентная борьба за персонал. Как следствие, наблюдается рост зарплатных предложений, а рынок «синих воротничков» стал рынком соискателя. Требуемого количества рабочей силы нет в том числе из-за падения престижа рабочих профессий в 1990-е годы.

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Чаще всего платить рабочим от 100 тысяч рублей готовы в промышленности, автомобильной отрасли и складском хозяйстве.

За год количество предложений с окладом от 100 тысяч выросло для: сварщиков на 53 процента, кладовщиков на 44 процента, контролеров ОТК на 35 процентов, водителей на 30 процентов, прорабов на 29 процентов, автослесарей на 29 процентов, мастеров участка на 23 процента, грузчиков на 22 процента, администраторов торгового зала на 20 процентов и для поваров на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что Казань и Тюмень вошли в топ-15 городов с самыми высокими средними заработными платами. В среднем же по России предлагаемая зарплата выросла на девять процентов год к году, дойдя до 67,2 тысячи рублей.

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