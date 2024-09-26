Правоохранители раскрыли детали ЧП со сгоревшим участником шоу «Кондитер» и «Битва шефов»

РИА Новости: участник шоу «Битва шефов» Павел Чеш наложил на себя руки

Стала известна основная версия случившегося с участником шоу «Битва шефов» и «Кондитер» шеф-поваром Павлом Чешем, которого нашли сгоревшим в его ресторане. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, правоохранители подтвердили предварительную версию следствия о том, что шеф-повар устроил самоподжог.

Ранее сообщалось о том, что участник кулинарных проектов «Битва шефов» и пятого сезона «Кондитер» на канале «Пятница!» Павел Чеш стал жертвой пожара в своем ресторане.

Принадлежавшее Чешу заведение «У шефа» на Кубани загорелся в три часа ночи 25 сентября. Сначала предварительной причиной пожара силовики называли короткое замыкание. Участник шоу пытался потушить пожар, однако у него это не получилось. Его обнаружили спасатели.