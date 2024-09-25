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16:26, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» сгорел заживо

Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» Чеша сгорел заживо в ресторане

Кадр: Telegram-канал Mash

Участник кулинарных проектов «Битва шефов» и пятого сезона «Кондитер» на канале «Пятница!» Павел Чеша сгорел заживо в своем ресторане. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что ресторан Чеши «У шефа» на Кубани загорелся в три часа ночи 25 сентября. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкания. Участник шоу пытался потушить пожар, однако у него это не получилось. Его тело обнаружили спасатели.

Также издание отмечает, что в 2019 году у Чеши обнаружили лейкемию. Однако участник телешоу смог вылечиться от болезни. У него остались жена и шестимесячная дочь.

Ранее стало известно, что участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина напала на известную спортсменку по футзалу Екатерину Шумкову. Сообщалось, что участница реалити кинула в голову спортсменке тяжелый горшок с землей. Шумкову госпитализировали. Позднее она написала заявление в полицию.

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      Мария Большакова
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