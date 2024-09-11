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13:04, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Пацанок» напала на известную спортсменку в Москве

Спортсменка Шумкова обвинила звезду «Пацанок» Каширину в нападении в Москве
Татьяна Каширина

Татьяна Каширина. Кадр: FAMETIME TV / Youtube

Обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова обвинила победительницу шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Татьяну Каширину в нападении. Об этом пишет Shot.

Шумкова заявила, что инцидент произошел 8 сентября в московском ресторане, где она встречалась с подругами. По словам известной спортсменки, одна из приятельниц привела с собой Каширину.

В то время как спортсменка обсуждала с подругой личные темы, звезда «Пацанок» постоянно влезала в разговор и перебивала их. Шумкова утверждает, что в ответ на первое замечание Каширина стала угрожать ей убийством, а на второе — кинула ей в голову тяжелый горшок с цветком и землей.

Пострадавшую госпитализировали, у нее обнаружили сотрясение мозга. Она написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что участниц пятого сезона «Пацанок» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Москве. Кузнецову после инцидента в состоянии средней тяжести отправили в медучреждение. У звезды реалити-шоу не выявили черепно-мозговую травму и выписали из больницы.

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      Олег Давыдов
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