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01:07, 26 сентября 2024Мир

Премьер Грузии отреагировал на отмену его приглашения к Байдену

Премьер Грузии назвал аннулирование приглашения на прием к Байдену несерьезным

Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг несерьезным. Об этом он рассказал журналистам в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, приглашение на прием к Байдену было прислано три дня назад, однако затем оно было отменено. Он подчеркнул, что не может дать «особенный комментарий» по этой теме.

«Это несерьезно. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — сказал политик.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал отзыв администрацией Байдена приглашения у грузинского премьера. Он призвал американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа.

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      Артём Верейкин
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