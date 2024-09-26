Премьер Грузии отреагировал на отмену его приглашения к Байдену

Премьер Грузии назвал аннулирование приглашения на прием к Байдену несерьезным

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг несерьезным. Об этом он рассказал журналистам в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, приглашение на прием к Байдену было прислано три дня назад, однако затем оно было отменено. Он подчеркнул, что не может дать «особенный комментарий» по этой теме.

«Это несерьезно. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — сказал политик.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал отзыв администрацией Байдена приглашения у грузинского премьера. Он призвал американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа.