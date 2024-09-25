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16:27, 25 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии призвали США поучиться гостеприимству

Спикер парламента Грузии Папуашвили призвал США поучиться гостеприимству

Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена должна поучиться гостеприимству у грузинского народа. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Sputnik Грузия».

Папуашвили прокомментировал отзыв администрацией Байдена приглашения у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Политик призвал США поучиться гостеприимству у Грузии за время совместного стратегического партнерства.

«Как минимум это они могли бы взять у нашего народа. Видимо, мы не смогли и этим поделиться должным образом», — высказался спикер грузинского парламента. По его мнению, администрация Байдена оскорбила народ США таким решением.

Ранее Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к Байдену. Визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства.

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      Юрий Леонов
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