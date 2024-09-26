Признанного в США вором в законе российского бизнесмена переобъявили в России в розыск

МВД переобъявило в розыск бизнесмена Татуляна в рамках нового уголовного дела

МВД России переобъявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна в рамках нового уголовного дела, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, дело может быть связано с бывшим мэром Сочи Алексеем Копайгородским, арестованным по делу о растрате. Экс-чиновник проверяется на участие в махинациях Татуляна.

Бизнесмена объявили в розыск 3 ноября 2023 года. Сообщалось, что он был лидером крупнейшей на Кубани организованной преступной группировки (ОПГ) и причастен к совершению мошеннических схем при строительстве в Сочи жилых домов и торговых центров при содействии местных застройщиков.

В 2017 году Татулян был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».