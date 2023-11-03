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18:26, 3 ноября 2023Силовые структуры

Признанного в США вором в законе российского бизнесмена объявили в розыск

МВД России объявило в розыск кубанского бизнесмена Рубена Татуляна
СюжетВоры в законе:
Рубен Татулян

Рубен Татулян. Кадр: Migran Arutyunyan / YouTube

МВД России объявило в розыск российского бизнесмена Рубена Татуляна, известного как Робсон. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, это может быть связано с тем, что Татулян был лидером крупнейшей на Кубани организованной преступной группировки (ОПГ) и причастен к совершению мошеннических схем при строительстве в Сочи жилых домов и торговых центров при содействии местных застройщиков. Сейчас силовики устанавливают местонахождение предпринимателя. Предположительно, он находится за границей. У мужчины есть дипломатический паспорт, полученный в Абхазии в 2022 году.

В сентябре по делу о хищениях у Татуляна и его коллеги Андроника Мумджяна прошли обыски. На тот момент мужчин уже не было в России. В 2017 году Татулян был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».

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