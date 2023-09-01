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17:01, 1 сентября 2023Силовые структуры

К признанному США вором в законе российскому бизнесмену пришли с обыском

Силовики провели обыск у кубанского бизнесмена Татуляна по делу о хищениях

Силовики провели обыски у российского бизнесмена Рубена Татуляна по уголовному делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах и публикует оперативное видео со следственными действиями.

На кадрах видно, как представители силовых структур проходят в лифт одного из бизнес-центров Сочи.

По данным правоохранительных органов, Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и причастен к совершению мошеннических схем при строительстве в Сочи жилых домов и торговых центров при содействии местных застройщиков. Ущерб следствие оценивает в миллиарды рублей.

Также обыски прошли у бизнесмена Андроника Мумджяна, которого силовики считают вторым главарем ОПГ Татуляна. Оба бизнесмена сейчас скрываются за границей.

Как писало РБК в 2017 году, Татулян, известный как Робсон, внесен Минфином США в санкционный список воров в законе.

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    Олеся Мицкевич
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