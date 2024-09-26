Путин рассказал о теряющем позиции в мировой экономике Западе

Путин: страны стремятся в БРИКС, видя перспективу равноправного взаимодействия

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах, по котором страны стремятся присоединиться к БРИКС. Его выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели цитирует РИА Новости.

По словам Путина, современный мир вошел в эпоху коренных изменений, в ходе которых формируется новая модель многополярного развития. Запускается волна глобального роста, сосредоточенного в XX веке не на Западе, постепенно теряющем свои позиции в мировой экономике, а прежде всего в пространстве БРИКС. Туда стремятся и не состоящие в объединении государства, видящие «перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов», объяснил глава государства.

При этом, отметил президент, экономики стран Европы и Северной Америки, имеющие мощные фундаментальные основы, продолжат функционировать, а их «тормозной путь будет долгим».

Ранее Путин назвал враждебными действия некоторых западных элит, препятствующих работе российских финансовых институтов и платежных систем, из-за чего возникают сложности как с получением оплаты экспортных поставок, так и с расчетами за импорт.