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16:31, 25 сентября 2024Экономика

Путин назвал действия Запада враждебными

Путин заявил о враждебных действиях Запада в отношении финансовых институтов РФ

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта прокомментировал действия представителей Запада, мешающие проведению платежей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит», — цитирует агентство главу государства, отметившего, что возникают сложности как с получением оплаты экспортных поставок, так и с расчетами за импорт.

При этом Путин отметил, что в определенной мере решить эту проблему удалось. Он указал, что за последнее время доля так называемых «токсичных» валют в структуре внешних расчетов России сократилась вдвое, тогда как значение рубля, напротив, выросло, приближаясь к отметке в 40 процентов.

С начала года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившихся угроз ограничений со стороны США. Перебои коснулись сделок с ключевыми торговыми партнерами РФ, включая Китай. Помимо этого в июне под санкции Запада попали Мосбиржа и СПФС — российский аналог системы SWIFT.

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      Дмитрий Воронин
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