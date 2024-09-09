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19:35, 9 сентября 2024Экономика

В России назвали способ решить проблемы в расчетах с Китаем

Аналитик Маслов: совместный банк помог бы нормализовать расчеты России и КНР

Фото: Unsplash

Создание совместного банка помогло бы России и Китаю нормализовать двусторонние расчеты и устранить нынешние трудности с проведением торговых трансакций на фоне усиления санкционного давления со стороны Минфина США. Об этом способе стабилизировать проведение двусторонних операций заявил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что инициатива создания российско-китайского банка не является новой, стороны обсуждали ее еще несколько десятилетий назад. Однако в настоящее время на фоне усиления санкционного мониторинга финансовыми властями США подобная идея приобретает все большую актуальность.

Маслов добавил, что подобная инициатива сейчас исходит от нескольких крупных банков из России. Она подразумевает в том числе объединение активов финансовых структур из РФ и КНР, а также создание сети филиалов совместного банка на территориях двух стран. В результате все двусторонние трансакции, которые будет обслуживать такая финансовая организация, не будут видны третьей стороне. Однако пока говорить о прогрессе по этому вопросу преждевременно, так как все обсуждения по данной теме находятся на ранней стадии, заключил Маслов.

С начала года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившихся угроз ограничений со стороны США. Как писало агентство Bloomberg, российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Среди возможных способов преодоления трудностей эксперты называют использование оншорного юаня, который, в отличие от офшорного, торгуется только на территории КНР — поскольку большинство проблем с трансграничными платежами связаны именно с комплаенсом, который проходит офшорный юань, речь предлагается вести о выводе рублей в китайскую юрисдикцию и их последующем обмене на оншорные юани.

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      Анатолий Акулов
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