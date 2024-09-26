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12:47, 26 сентября 2024Культура

Раскритиковавшая Адель Чеботина оправдалась

Раскритиковавшая Адель Чеботина заявила о защите отечественных артистов

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина, которая раскритиковала живое выступление британской певицы Адель, оправдалась за свои высказывания. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Певица отметила, что не считает себя лучше британской исполнительницы. «Я встала на защиту отечественных артистов, потому что я вижу хейт в их адрес. Очень часто восхваляют Запад — на Западе тоже живые люди. Имела в виду одно, вырезали другое», — сказала она.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что разочаровалась после похода на концерт Адель. Певица заявила, что песни звезды во время концерта звучали не так красиво, как на студийных записях.

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