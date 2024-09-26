Раскрыта уникальность Млечного Пути

arXiv: галактика Млечный Путь оказалась уникальной

Группа ученых из Университета Юты, Йельского университета и Стэнфордского университета раскрыли уникальность галактики Млечный Путь, изучая ее спутники. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Спутники представляют собой меньшие галактики, которые вращаются вокруг более массивной галактики-хозяина под воздействием ее гравитационного притяжения. Млечный Путь также окружен несколькими спутниками, наиболее заметными из которых являются Большое и Малое Магеллановы Облака. Астрономический обзор SAGA позволил составить карту этих меньших галактик у других галактик-хозяев, что помогло сравнить их с системой Млечного Пути.

Для проведения исследования ученые измерили красные смещения около 46 000 галактик, чтобы выявить спутники среди них. Этот метод позволил идентифицировать 378 спутниковых галактик в 101 системе, схожей с Млечным Путем. Различия в количестве спутников показали, что Млечный Путь имеет меньше спутников по сравнению с большинством аналогичных систем, что связывают с недавним приобретением им массивных спутников, таких как Большое Магелланово Облако.

Также было продемонстрировало, что в системах с крупными спутниками обычно большее количество галактик-спутников. В случае Млечного Пути это не так, что, возможно, связано с тем, что наши спутники были добавлены относительно недавно по астрономическим меркам. Также ученые предполагают, что взаимодействие между родительской галактикой и ее спутниками играет важную роль в эволюции систем.

Второе исследование показало, что галактики-спутники, которые находятся ближе к своей галактике-хозяину, чаще прекращают звездообразование. Этот факт подтверждает гипотезу, что окружающая среда влияет на эволюцию небольших галактик, ограничивая их способность формировать новые звезды.

Результаты расширяют понимание взаимодействий в системах галактик, а также предоставляет астрономическому сообществу ценные данные о тысячах галактик, которые можно будет использовать в дальнейших исследованиях для изучения эволюции галактик и космических структур.