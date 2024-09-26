Раскрыто влияние типа личности на способность совершить преступление

Психолог Миллер: экстраверсия не указывает на способность совершить преступление

Нельзя сказать, что тип личности как-либо влияет на способность человека совершить преступление. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила психолог Александра Миллер.

По ее словам, экстраверты более коммуникабельны и открыты, так что нередко именно среди данного типа личности фиксируют большее количество совершенных преступлений.

«В этом контексте, конечно же, экстраверты более на виду. Просто более читаемы», — подчеркнула эксперт.

В то же время психолог напомнила о серийных убийцах, среди которых нередко были интроверты. Миллер заметила, что многие из них демонстрировали эмпатию к жертвами и успешно вели двойную жизнь, скрывая свои преступления под маской тихих и скромных людей.

В заключение специалист подчеркнула, что невозможно точно говорить о том, что экстраверты способны на преступление, а интроверты — нет. Каждый конкретный случай зависит не только от множества факторов, но и от образа жизни человека, подытожила она.

Ранее ученые выяснили, что у интровертов более высокий коэффициент интеллекта (IQ). Среди признаков большого ума также назвали любовь к чтению, разговоры с самим собой, ночной образ жизни.