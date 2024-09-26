Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:18, 26 сентября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали простые способы борьбы с осенней хандрой

Психолог Миронов призвал гулять и общаться с друзьями для борьбы с хандрой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Осенняя хандра развивается из-за недостатка солнечного света, который влияет на выработку гормонов радости и сна — серотонина и мелатонина, рассказал психолог Андрей Миронов. В комментарии Пятому каналу эксперт раскрыл простые способы борьбы с плохим настроением и грустью.

Для борьбы с сезонной хандрой эксперт призвал больше гулять на солнце и общаться с друзьями, уделять больше времени хобби, заниматься спортом. Также он посоветовал иногда баловать себя чем-то приятным.

Стимулировать выработку гормонов сна и радости осенью и зимой также можно с помощью особого меню. Миронов порекомендовал чаще есть молоко и молочные продукты, бананы и грецкие орехи, яйца и индейку, виноград и клубнику, брокколи и шпинат.

Мелатонин можно принимать как БАД, но добавка не улучшит ситуацию при остром недостатке гормона

Психолог также дал совет тем, чьем эмоциональное состояние осенью ухудшается. «Таким людям нужно стараться найти для себя в осени что-то положительное. Самое главное — признать ситуацию, что смена сезона уже случилась, и не пытаться остановить идущее вперед время, а искать положительные, интересные ммоменты именно в том времени, которое есть», — объяснил эксперт.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Депрессия: как распознать и можно ли ее вылечить
Депрессия:как распознать и можно ли ее вылечить
24 марта 2023

Ранее психолог Ольга Бакшутова назвала способы борьбы с нежеланием работать. По ее словам, чтобы избавиться от прокрастинации, нужно трудиться с перерывами.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      В Иране предложили связать энергосети арабских стран с российскими

      Уролог назвал шесть основных причин импотенции

      В Италии отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Заботливый кит помог попавшему в ловушку сородичу и попал на видео

      Азербайджан заявил о скором завершении работы над мирным договором с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше