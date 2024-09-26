Россиянам посоветовали простые способы борьбы с осенней хандрой

Психолог Миронов призвал гулять и общаться с друзьями для борьбы с хандрой

Осенняя хандра развивается из-за недостатка солнечного света, который влияет на выработку гормонов радости и сна — серотонина и мелатонина, рассказал психолог Андрей Миронов. В комментарии Пятому каналу эксперт раскрыл простые способы борьбы с плохим настроением и грустью.

Для борьбы с сезонной хандрой эксперт призвал больше гулять на солнце и общаться с друзьями, уделять больше времени хобби, заниматься спортом. Также он посоветовал иногда баловать себя чем-то приятным.

Стимулировать выработку гормонов сна и радости осенью и зимой также можно с помощью особого меню. Миронов порекомендовал чаще есть молоко и молочные продукты, бананы и грецкие орехи, яйца и индейку, виноград и клубнику, брокколи и шпинат.

Мелатонин можно принимать как БАД, но добавка не улучшит ситуацию при остром недостатке гормона

Психолог также дал совет тем, чьем эмоциональное состояние осенью ухудшается. «Таким людям нужно стараться найти для себя в осени что-то положительное. Самое главное — признать ситуацию, что смена сезона уже случилась, и не пытаться остановить идущее вперед время, а искать положительные, интересные ммоменты именно в том времени, которое есть», — объяснил эксперт.

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