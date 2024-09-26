Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:36, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Россияне назвали главный сервис для просмотра видео

Ipsos: самым популярным сервисом для просмотра видео в России стал VK Видео

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Самым известным и используемым сервисом для просмотра видео среди российских пользователей является «VK Видео». Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Ipsos.

На втором месте оказался RuTube, третье место занимает видео в «Одноклассниках».

По данным исследования, платформа «VK Видео» также воспринимается как молодежный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. «Одноклассники» кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом.

Отмечается, что исследование проводится на регулярной основе методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей в возрасте 14-60 лет, проживающих в городах России. В неделю проводится 1225 интервью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Весь мир обсуждает решение Путина изменить правила применения ядерного оружия. Как его слова восприняли на Западе?

      Дрон ВСУ сбит в небе над Россией

      В Китае начали торговать с Россией по новой методике

      Россияне назвали главный сервис для просмотра видео

      Ожидавшего казни 56 лет мужчину оправдали

      После слета первокурсников несколько россиян попали в больницу

      Боец ВСУ объяснил свое дезертирство фразой «люди закончились»

      Карточные игры оказались полезны для памяти и работы мозга

      Работавший в поле трактор наехал на взрывное устройство в российском регионе

      Агента Секретной службы США обвинили в домогательствах к члену команды Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше