CDEK.Shopping: Nike и Adidas оказались популярными брендами кроссовок у россиян

Россияне назвали любимые бренды кроссовок. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping и студия-мастерская по ремонту, покраске и кастомизации обуви и сумок Sneaker Клин, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что самыми популярными марками оказались Nike и Adidas. Обувь данных брендов выбирают 58,2 процента и 48,3 процента респондентов соответственно. Кроме того, в лидерах оказались New Balance (31,8 процента) и Puma (21,5 процента). Рейтинг замыкает Reebook. Кроссовки из ассортимента этой марки предпочитают 19,2 процента участников опроса.

Также эксперты узнали, что более трети россиян готовы потратить на новую пару спортивной обуви до 8000 рублей. При этом около четверти из них закладывает на покупку бюджет до 10 тысяч рублей, а 3,5 процента опрошенных признались, что могут потратить на одну пару обуви более 20 тысяч рублей.

Ранее россияне раскрыли отношение к подделкам модных брендов.