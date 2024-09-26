Россиянин 90 раз ударил отказавшегося от спиртного гостя в баре и получил 12 лет колонии

Под Архангельском ударившего 90 раз гостя в баре мужчину осудили на 12 лет

В Архангельской области суд приговорил 32-летрнего жителя Вельского района к 12 годам и восьми месяцам лишения свободы за то, что он 90 раз ударил отказавшегося от спиртного гостя в баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений») и по статье 116 УК РФ («Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений»). Кроме фигуранта на скамье подсудимых оказался его пособник — 23 летний житель Вельского района. Суд признал его виновным по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений»). Он получил восемь лет и два месяца лишения свободы. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, покушение на преступление произошло в ночь на 27 апреля в баре, расположенном в Вельске. Тогда 32-летний обвиняемый, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, предложил незнакомому 30-летнему гостю спиртное за счет заведения. Когда мужчина отказался, осужденный ударил его кулаком по голове. Затем, когда пострадавший упал на пол, он нанес ему не менее 90 ударов руками и ногами по голове и телу, а затем вылил на потерпевшего несколько кружек с кипятком.

По данным следствия, второй фигурант — пособник подсудимого, — работал в баре и по просьбе злоумышленника передал ему несколько кружек с кипятком, зная, что тот выльет воду на избитого гостя. Затем обвиняемый спровоцировал конфликт с супругой пострадавшего, когда женщина пыталась зайти в бар. Он ударил ее рукой по голове. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

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