Россиянка завалила квартиру мусором и оказалась вынуждена входить через окно

В Нижнем Новгороде женщина захламила квартиру и вынуждена входить через окно

Жительница жилого дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода завалила свою квартиру мусором и оказалась вынуждена входить через окно. Об инциденте в российском городе сообщается в сюжете программы «Кстати…».

40-летняя россиянка несколько лет копит мебель, одежду, посуду и другой хлам, который добывает по ночам на свалках. После того как вещи перестали помещаться в квартиру, женщина начала складывать их у стены дома. Соседи жалуются на тараканов, клопов и грызунов, которые проникают в их квартиры.

По словам генерального директора ДУК Ленинского района Алексея Базякина, с 2021 года сотрудники регулярно вывозят по два грузовика с хламом из-под окон квартиры женщины. Однако представители компании не имеют права попасть внутрь жилья, так как квартира приватизирована. Без соответствующего решения суда собственница также имеет право не открывать дверь участковому и Госжилинспекции.

УК планирует обратиться с заявлением в полицию и администрацию, чтобы организовать проверку и судебное разбирательство. Если суд встанет на сторону компании, коммунальщики смогут попасть внутрь и очистить квартиру.

Ранее жительницу города Муром во Владимирской области выселили из квартиры за скопление мусора.