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19:22, 26 сентября 2024Наука и техника

Российская компания запустит десятки спутников до конца 2024 года

Sitronics Space запустит десятки спутников до конца 2024 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская компания Sitronics Space до конца 2024 года планирует запустить 32 спутника автоматической идентификационной системы (АИС), заявил ее гендиректор Павел Черенков. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько десятков спутников у нас сейчас законтрактовано на пуски до конца года. И прежде всего, это спутники АИС для наблюдения за морскими судами и спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», — сказал руководитель.

По его словам, предстоящие запуски позволят увеличить численность группировки АИС с менее 30 спутников до 62, а ДЗЗ — с 3 до 6.

В мае агентство со ссылкой на Sitronics Group сообщило, что оборудование для приема сигналов АИС на спутниках компании «Спутникс», запущенных в феврале, успешно прошло летные испытания.

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      Иван Потапов
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