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20:04, 26 сентября 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолетов действия

Фото: Unsplash

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Во-первых, пилотам запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя. Кроме того, пилоту нельзя оставаться одному в кабине. Если кому-то из пилотов хочется в уборную, ему на замену зовут бортпроводника.

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«И в кабину пилотов нельзя приносить напитки в стакане без крышки, поскольку существует огромный риск разлить жидкость на приборную панель», — заключила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах. Одно из самых распространенных предубеждений касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в баках, которые опустошаются на земле.

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      Марк Успенский
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