Кимаковский заявил, что российские силы подошли к Селидово с трех сторон

Российские силы подошли к городу Селидово с трех сторон. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует РИА Новости.

«Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен», — сказал он.

Советник главы ДНР отметил, что российские военные вбили клин между Селидово и Цукурино. По его словам, оборона украинских сил посыпалась на селидовском направлении. Кимаковский подчеркнул, что военнослужащие РФ пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в Селидово. По данным советника главы ДНР, две дороги уже удалось взять под огневой контроль.

Ранее Кимаковский сообщил, что войскам России осталось пройти несколько километров до Покровска. Он добавил, что сегодня оборона Киева в Донбассе трещит по швам.